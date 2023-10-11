Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 октября:

Деревья зацвели во второй раз — к долгой и теплой осени.

Куры нахохлились, подняли перья — похолодает.

Вечерняя заря красного цвета — к ветреной погоде.

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