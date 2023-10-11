Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 октября:
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