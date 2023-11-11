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Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Небольшой дождь, который пройдет во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду. 

Народные приметы на 11 ноября: 

  • Туман в этот день – к скорым морозам.
  • Пошел дождь – значит, скоро зима настанет.
  • Облака плывут низко – к холоду.
  • Сильно кричат вороны – зима будет холодной.

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