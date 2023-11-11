Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Небольшой дождь, который пройдет во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 11 ноября:
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