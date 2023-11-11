Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших МАФах или квартирах на первых этажах домов. Но еще 25 лет назад в городе действовал всего один ломбард и располагался он в огромном трехэтажном здании, построенном более 100 лет назад.…

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