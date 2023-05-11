Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 11 мая:
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Синоптикиня рассказала, когда закончится погодная "зрада".
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В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.
Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.
Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.
Следователи ГУНП в Днепропетровской области установили местонахождение нарколаборатории, которую фигуранты организовали в доме в одном из садовых обществ, и изъяли оборудование для изготовления психотропов.
10-го травня о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на провулку Тополиний селища міського типу Широке Криворізького району.
В Днепропетровской области 60-летний мужчина перевернул на себя емкость с кислотой во время ремонта авто.
Россияне совершили более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили состав горюче-смазочных материалов оккупантов.
Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто и даже общественному транспорту.
В Никополе правоохранители разыскивают без вести пропавшего 67-летнего Сергея Фетисова.
Во второй половине 1970-х годов в Днепре были очень популярные магазины, где продавали пончики. Торговые точки находились в самых оживленных местах города: возле остановок, у больших магазинов, неподалеку заводских проходных. Например, на 12 квартале их жарили прямо на улице, при…
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