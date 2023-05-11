Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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