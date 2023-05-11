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Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 11 мая:

  • Туман над водой долго не расходится — будет хорошая и сухая погода.
  • Звезды ярко мерцают на рассвете — к дождю.
  • Понизилась температура до окончания дождя – в ближайшие дни погода улучшится.
  • Дуб распустился – пришло время для посадки гороха.
  • На рябине появился цвет — уродится овес.

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Новости Днепра про Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но теплоРусский

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