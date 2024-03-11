Погода на 11 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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