В субботу днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 февраля:
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Хорошие новости!
Зонт сегодгня не понадобится!
В Днепре царит зима.
Одевайтесь теплее, друзья!
5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб солдат Бондаренко Павел Викторович. Об этом сообщил городской голова г. Каменское.
Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.
Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления.
Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів та знищили склад боєприпасів РФ. Окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и почти 20 энергоблоков ТЭС.
В больницу Никополя доставили 34-летнего мужчину с телесными повреждениями и ножевым ранением в живот.
На косе Победы снова собралось с десяток рыбаков в плюсовую температуру.
На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей. Созданные из дерева и земли они напоминали нынешние города в миниатюре со своей церковью, площадями и домами. Но существовали в среднем по 100 лет и до нас дошли только остатки…
В Днепре названа одна из причин, почему в платежках за отопление может быть большая сумма.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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