В субботу днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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