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В субботу днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про В субботу днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — утром небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 февраля:

  • Лес шумит — к оттепели.
  • Красная луна — к порывам ветра.
  • Холода — к жаркому августу.
  • Ветер — к дождливому лету.
  • Снегопад — к теплой весне.

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