Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Небольшой дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до вечера. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 9,8 метров в секунду.

Народные приметы на 11 декабря:

  • Если 11 декабря резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.
  • Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.
  • Холодная и сухая погода сулит засушливое и жаркое лето.
  • Поверх льда выступает вода — скоро будет дождь или потепление.
  • Облака идут против ветра — к снегу.
  • Много инея на деревьях — будет много меда.
  • Иней на деревьях — к морозу, туман — будет оттепель.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман
    Новости Днепра
    Вчера 17:38
    Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман

    Пожалуйста, берегите себя!

    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Новости Днепра
    09.12.2022 06:15
    Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером
    Новости Днепра
    08.12.2022 18:14
    Гололедица, километровые пробки и туман: какая ситуация на улицах Днепра вечером

    Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.

    Последние новости

    Поссорились: в Днепре 36-летний мужчина поджег дом сожительницы
    Поссорились: в Днепре 36-летний мужчина поджег дом сожительницы

    В пятницу, 9 декабря, в Днепре на улице Малиновой, на территории садового товарищества "Шинник-2", произошел пожар.

    Вчера 20:44
    1
    просмотров
    В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать
    В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать

    Теперь ежегодно 10 декабря в нашей стране будут отмечать День прав человека.

    Вчера 20:27
    0
    просмотров
    Как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС
    Как уберечь электротехнику от перепадов напряжения: советы ГСЧС

    Важная информация!

    Вчера 19:43
    0
    просмотров
    Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО)
    Песики уже не в моде: в Днепре выгуливали пони и орла (ВИДЕО)

    Мы писали, что в Днепре в одном из скверов днепрянка выгуливала удава.

    Вчера 18:27
    0
    просмотров
    Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман
    Комбо: в Днепре и области в воскресенье ожидаются сильный ветер и густой туман

    Пожалуйста, берегите себя!

    Вчера 17:38
    0
    просмотров
    В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества
    В Днепре и области вводятся новые графики отключения электричества

    В Днепропетровской области будут введены новые графики отключения света.

    Вчера 16:54
    0
    просмотров
    «У меня дома тоже постоянно выключают свет», — мэр Днепра
    «У меня дома тоже постоянно выключают свет», — мэр Днепра

    Россияне продолжают терроризировать Украину.

    Вчера 16:22
    0
    просмотров
    Изучают даже в Аргентине, Японии и Вьетнаме: украинский язык стал трендом года
    Изучают даже в Аргентине, Японии и Вьетнаме: украинский язык стал трендом года

    Украинский язык стал трендом года в приложении для изучения иностранных языков Duolingo.

    Вчера 15:47
    0
    просмотров
    В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит
    В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит

    Теперь можно снимать деньги в любом банкомате без комиссии.

    Вчера 14:44
    1
    просмотров
    Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию
    Мужчина открыл огонь в Дрездене и спрятался в аптеке ТЦ: ввели спецоперацию

    Полиция Дрездена в Германии эвакуирует людей из центра города из-за вооруженного мужчины.

    Вчера 13:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх