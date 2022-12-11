Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Небольшой дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до вечера. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 9,8 метров в секунду.

Народные приметы на 11 декабря:

Если 11 декабря резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.

Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.

Холодная и сухая погода сулит засушливое и жаркое лето.

Поверх льда выступает вода — скоро будет дождь или потепление.

Облака идут против ветра — к снегу.

Много инея на деревьях — будет много меда.

Иней на деревьях — к морозу, туман — будет оттепель.

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