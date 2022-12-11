Погода на 11 декабря: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Небольшой дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до вечера. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 9,8 метров в секунду.
Народные приметы на 11 декабря:
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Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
В пятницу, 9 декабря, в Днепре на улице Малиновой, на территории садового товарищества "Шинник-2", произошел пожар.
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Важная информация!
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Пожалуйста, берегите себя!
В Днепропетровской области будут введены новые графики отключения света.
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