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Погода на 11 августа: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 11 августа: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. С середины дня и до его окончания будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 августа: 

  • Если 11 августа нет заморозков, то и в начале сентября их не будет.
  • Если созревший овес вторично зазеленел, осень будет дождливой.
  • Если ягод и орехов выросло много, а грибов нет – зима будет снежной.

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