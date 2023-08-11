Погода на 11 августа: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. С середины дня и до его окончания будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 августа:
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