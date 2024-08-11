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Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 августа: 

  • Чем выше муравейники строят муравьи, тем морознее будет зима.
  • Много ягод и орехов уродило — к холодной зиме. 
  • В лесу сильно пахнет грибами — к ранней, но теплой осени.

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