Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 11 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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