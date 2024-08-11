Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 августа:

Чем выше муравейники строят муравьи, тем морознее будет зима.

Много ягод и орехов уродило — к холодной зиме.

В лесу сильно пахнет грибами — к ранней, но теплой осени.

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