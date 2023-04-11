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Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 апреля:

  • На Кирилла отдает земля солнышку всю свою силу.
  • С Кириллова дня что солнышко дает, то у мужика в амбаре.
  • На Кирилла слушали березы, пили березовый сок. 

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