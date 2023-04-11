Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

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