Погода на 11 апреля: в Днепре пасмурно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 11 апреля:
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