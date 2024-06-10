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Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего летнего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 июня: 

  • Роса на траве – на доброе колошение хлебов.
  • Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.
  • Много комаров — в июле жди засухи.

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