Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 июня:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего летнего дня, друзья!
Хорошего летнего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В городе Каменское спасатели потушили пожар.
Враг направил по Никопольщине дроны-камикадзе и гнал из тяжелой артиллерии.
В Днепре на блокпосту уже третий день "несет службу" кот.
В Днепре обнаружили мужчину с ножом в людном месте.
В Днепре открыли "пляжный сезон" в парке Глобы.
Необычный путешествующий пес был замечен в Днепре.
Вчера, 8 июня, на территории аэродрома "ахтубинск" поражен истребитель Су-57.
На войне погиб 24-летний Герой Владислав Хаткевич.
В г. Каменское произошло серьезное ДТП.
В Днепре вчера, 8 июня, пропал подросток.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!