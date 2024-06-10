Погода на 10 июня: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего летнего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 июня:

Роса на траве – на доброе колошение хлебов.

Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.

Много комаров — в июле жди засухи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: