Погода на 10 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 июля:

Если нет муравьев возле муравейников, скоро пойдет дождь.

Если в полях выросло много осота — зима будет морозной.

На реке среди дня закрылись кувшинки — скоро пойдет дождь.

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