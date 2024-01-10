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Погода на 10 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -12°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 10 января: 

  • Сырая погода в этот день — к урожаю льна.
  • Густой иней или снегопад — к урожаю злаковых.
  • Собака вышла из будки и легла на снег — к метели.
  • Рыба в водоеме плещется — к снегопаду.

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Новости Днепра про Погода на 10 января: в Днепре будет пасмурно и холодноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 января: в Днепре будет пасмурно и холодноРусский

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