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Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачный день и такой же вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 сентября: 

  • Дождь с грозой в этот день — осень окажется тёплой.
  • Сухая и тёплая погода 10 сентября — к затяжной осени.
  • Много орехов и небольшой урожай грибов — зима окажется суровой.
  • Журавли и гуси ещё не улетели на юг — к поздней зиме.
  • Листья на берегу водоема пожелтели — в лесу много опят будет.

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Новости Днепра про Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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