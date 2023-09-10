Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облачный день и такой же вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 сентября:

Дождь с грозой в этот день — осень окажется тёплой.

Сухая и тёплая погода 10 сентября — к затяжной осени.

Много орехов и небольшой урожай грибов — зима окажется суровой.

Журавли и гуси ещё не улетели на юг — к поздней зиме.

Листья на берегу водоема пожелтели — в лесу много опят будет.

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