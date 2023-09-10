Погода на 10 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачный день и такой же вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 сентября:
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