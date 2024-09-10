Погода на 10 сентября: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь, но к утру он закончится. Остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показываться до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 сентября:

Если 6 сентября не возникнет заморозков, то это означает, что луна пройдет без них.

Если листья папоротника закрутятся вниз — предупреждение ясных дней впереди.

Если журавли летят высоко и не спешат — это свидетельствует о теплой осени.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: