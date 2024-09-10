Погода на 10 сентября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь, но к утру он закончится. Остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показываться до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 10 сентября:
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