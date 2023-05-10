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Погода на 10 мая: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 10 мая: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до вечера. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 10 мая:

  • День 10 мая дождливый — уродится много хлеба.
  • Ясный восход солнца на Семена — лето будет ветреным.
  • Утреннее солнце кажется слишком большим — к дождю.
  • По небу быстро плывут облака — к продолжительной непогоде.

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Новости Днепра про Погода на 10 мая: в Днепре облачно, возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 мая: в Днепре облачно, возможен небольшой дождьРусский

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