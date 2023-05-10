Погода на 10 мая: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до вечера. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 10 мая:
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