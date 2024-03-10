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Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синопиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 10 марта: 

  • Гром 10 марта гремит — к скорому похолоданию и ветру.
  • Южный ветер дует — к солнечной погоде и потеплению.
  • Если выпал снег, то настоящая весна наступит только в апреле.

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Новости Днепра про Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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