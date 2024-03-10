Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синопиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 10 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Левый защитник СК Днепр-1 Василий Кравец сменил прописку на Житомир.
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В Днепре собаки взяли в "заложники" мальчика.
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В городе Кривой Рог мужчина нанес множественные ножевые ранения потерпевшему.
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Сегодня ночью враг обстреливал Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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