Погода на 10 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синопиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 10 марта:

Гром 10 марта гремит — к скорому похолоданию и ветру.

Южный ветер дует — к солнечной погоде и потеплению.

Если выпал снег, то настоящая весна наступит только в апреле.

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