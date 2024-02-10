Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. Возможен мокрый снег! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 февраля:
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