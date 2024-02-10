Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. Возможен мокрый снег! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 февраля:

Мороз и ясный закат — к морозам.

Над лесом воздух густой — скоро будет тепло.

Ветер подул в этот день — весь год будет дождливым.

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