Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. Возможен мокрый снег! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 февраля: 

  • Мороз и ясный закат — к морозам.
  • Над лесом воздух густой — скоро будет тепло.
  • Ветер подул в этот день — весь год будет дождливым.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снегУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снегРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
08.02.2024 06:15
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно
Новости Днепра
07.02.2024 06:15
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Хорошего дня, друзья!

Погода на 6 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь
Новости Днепра
06.02.2024 06:15
Погода на 6 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Последние новости

В музее Днепра поселится «обезбашенная» красотка: о чем речь (ФОТО)
В музее Днепра поселится «обезбашенная» красотка: о чем речь (ФОТО)

С фронта в музей Днепра приедет "обезбашенная" красавица.

Вчера 22:00
3
просмотров
В театре Днепра появилась огромная помада размером с человека (ФОТО)
В театре Днепра появилась огромная помада размером с человека (ФОТО)

В театре Днепра появилась огромная помада.

Вчера 21:20
4
просмотров
В Днепре под колесами авто погиб военный, которого неделю назад освободили после 2 лет плена
В Днепре под колесами авто погиб военный, которого неделю назад освободили после 2 лет плена

В Днепре в результате ДТП погиб военный, которого 31 января освободили после почти двух лет плена.

Вчера 20:42
3
просмотров
Подполковник ВСУ из Днепра растратил на квартирных вопросах 1,5 млн. бюджетных гривен
Подполковник ВСУ из Днепра растратил на квартирных вопросах 1,5 млн. бюджетных гривен

В Днепре будут судить экс-начальника КЭВ, растратившего 1,5 млн гривен.

Вчера 20:03
3
просмотров
Пошел вечером рыбачить и пропал: на Днепропетровщине нашли тело
Пошел вечером рыбачить и пропал: на Днепропетровщине нашли тело

В Днепропетровской области - очередная смерть на воде.

Вчера 19:20
4
просмотров
Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)
Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.

Вчера 18:31
4
просмотров
Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий
Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий. Это своего рода руководство для жителей Украины, которое дает ответы на различные вопросы, связанные с посещением медучреждения и покупки в аптеке препаратов по программе «Доступні ліки».

Вчера 17:58
3
просмотров
Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку
Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Вчера 17:48
6
просмотров
В Каменском вместо газа из труб потекла вода
В Каменском вместо газа из труб потекла вода

В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.

Вчера 17:21
4
просмотров
В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции
В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого (в районе Кельнского бульвара) мужчины устроили драку со стрельбой.

Вчера 16:40
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх