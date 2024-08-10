Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем ​​скроется там, но к вечеру погода в Днепре снова прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 августа: 

  • Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.
  • Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.
  • Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 8 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Новости Днепра
    08.08.2024 06:15
    Погода на 8 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    07.08.2024 06:15
    Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    06.08.2024 06:15
    Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик
    В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

    В Никополе на Днепропетровщине FPV-дрон повредил пятиэтажку.

    Вчера 21:59
    1
    просмотров
    В Днепре спасают травмированного электрика, который упал со столба во время работы
    В Днепре спасают травмированного электрика, который упал со столба во время работы

    В Терновке на Днепропетровщине электрик упал со столба.

    Вчера 21:31
    3
    просмотров
    В Никополе отец, которого лишают родительских прав, похитил ребенка из больницы — СМИ
    В Никополе отец, которого лишают родительских прав, похитил ребенка из больницы — СМИ

    В Никополе на Днепропетровщине отец похитил своего ребенка из больницы.

    Вчера 20:49
    2
    просмотров
    Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской части
    Боевые получали, а на фронт не ездили: в Днепропетровской области на махинациях разоблачили должностницу воинской части

    Чиновница отправляла бойцов на передовую только по документам.

    Вчера 20:12
    3
    просмотров
    Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества
    Сматчасы, павербанк и «юппи»: жителя Днепра застукали со странным набором украденного из «Авроры» имущества

    Житель Днепра пытался ограбить "Аврору".

    Вчера 19:28
    3
    просмотров
    Фекальное загрязнение реки зашкаливает: на Днепропетровщине строго-настрого запретили вход на один из пляжей
    Фекальное загрязнение реки зашкаливает: на Днепропетровщине строго-настрого запретили вход на один из пляжей

    Один из пляжей Каменского до сих пор непригоден для отдыха.

    Вчера 18:41
    4
    просмотров
    На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка
    На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка

    В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста.…

    Вчера 17:45
    3
    просмотров
    В Днепре скоро запустят трамваи с панорамной крышей: как они выглядят
    В Днепре скоро запустят трамваи с панорамной крышей: как они выглядят

    Трамваи с панорамной крышей скоро выйдут на маршруты.

    Вчера 17:40
    4
    просмотров
    Осталось много мест: куда в Днепре еще можно поступить в бюджет
    Осталось много мест: куда в Днепре еще можно поступить в бюджет

    Абитуриенты в Днепре еще могут поступить на бюджет в один из колледжей.

    Вчера 16:44
    2
    просмотров
    В Днепре посреди улицы обнаружили остатки старинного прибора (ФОТО)
    В Днепре посреди улицы обнаружили остатки старинного прибора (ФОТО)

    Остатки старинного прибора для обработки зерна обнаружили посреди улицы.

    Вчера 16:09
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх