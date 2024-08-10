Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем скроется там, но к вечеру погода в Днепре снова прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 10 августа:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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