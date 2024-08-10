Погода на 10 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем ​​скроется там, но к вечеру погода в Днепре снова прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста.… 3 просмотров