Погода на 10 августа: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Вечером, вероятно, пройдет дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 10 августа:
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