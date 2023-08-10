Погода на 10 августа: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Вечером, вероятно, пройдет дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого…

Берите с собой зонт!

Спасая своих собратьев погиб 31-летний лесник из Днепропетровщины На войне погиб лесник из Днепропетровской области Егор Мысник. 3 просмотров

Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа. 4 просмотров

В Кривом Роге двоих детей вернули на воспитание отцу-пьянице: подробности На днях служба по делам детей вернула отцу-одиночке, имеющему проблемы с алкоголем, двоих малолетних детей. 5 просмотров