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Погода на 10 августа: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 10 августа: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. Вечером, вероятно, пройдет дождь с грозой. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 10 августа: 

  • Если груши уже поспели, то осень будет ранней.
  • Если облака высоко плывут, значит, погода будет теплой и сухой.
  • С утра много росы на траве – день будет солнечным.

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