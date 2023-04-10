Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Ночной дождь может усилиться, но к полудню оно должно закончиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 10 апреля:

С этого дня в старину прекращался санный путь. Сход снежного покрова.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.

Если встретишь весной белого зайца, то снег обязательно еще выпадет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: