Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Ночной дождь может усилиться, но к полудню оно должно закончиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 10 апреля:

  • С этого дня в старину прекращался санный путь. Сход снежного покрова.
  • Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
  • Если встретишь весной белого зайца, то снег обязательно еще выпадет.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепр вошел в ТОП-5 самых криминальных городов Восточной Европы — Numbeo
    Новости Днепра
    Вчера 12:42
    Днепр вошел в ТОП-5 самых криминальных городов Восточной Европы — Numbeo

    Днепр у ТОП-3 самых криминальных городов по данным статистического портала…

    Днепр накроет ливневый циклон: когда прекратятся дожди
    Новости Днепра
    Вчера 11:22
    Днепр накроет ливневый циклон: когда прекратятся дожди

    Днепр накроет ливнями.

    Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    08.04.2023 06:15
    Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Последние новости

    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол
    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол

    В Днепре планируют построить новые массивы.

    Вчера 20:29
    просмотров
    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)
    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)

    В Днепре в самом разгаре сезон сакур.

    Вчера 19:55
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)
    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)

    В Днепре снова будут выключать свет.

    Вчера 18:48
    1
    просмотров
    «ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ
    «ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ

    В Днепре протестовали против российских попов.

    Вчера 18:04
    просмотров
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

    В Кривом Роге установили рекорд Украины.

    Вчера 17:23
    просмотров
    В Днепре спасают мальчика, который случайно себя поджег
    В Днепре спасают мальчика, который случайно себя поджег

    В Днепре спасают ребенка с тяжелыми ожогами

    Вчера 16:43
    просмотров
    Бизнесмен из Днепра даст 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая: в РФ ответили
    Бизнесмен из Днепра даст 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая: в РФ ответили

    В Украине объявили о вознаграждении команде, которая посадит беспилотник на Красной площади во время парада на 9 мая. В РФ отреагировали и придумали свое "соревнование".

    Вчера 16:24
    просмотров
    В Иране установили камеры на улицах, которые будут находить женщин без хиджаба
    В Иране установили камеры на улицах, которые будут находить женщин без хиджаба

    В Иране будут ловить "нарушительниц" с помощью камер.

    Вчера 15:30
    просмотров
    «Гривни — «фантики», а Днепр — русский город»: двое горожан в прямом эфире хвалили окупантов (ВИДЕО)
    «Гривни — «фантики», а Днепр — русский город»: двое горожан в прямом эфире хвалили окупантов (ВИДЕО)

    В Днепре "ждуны" в прямом эфире звали РФ.

    Вчера 14:56
    0
    просмотров
    Такого не бывает: в Днепропетровской области нашли ранние грибы-синеножки (ФОТО)
    Такого не бывает: в Днепропетровской области нашли ранние грибы-синеножки (ФОТО)

    В Днепропетровской области собрали первый урожай синеножек.

    Вчера 14:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх