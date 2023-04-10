Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Ночной дождь может усилиться, но к полудню оно должно закончиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 10 апреля:
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