Поезда, курсирующие через Днепр, изменят график движения

В мае два поезда, курсирующих через Днепр и Запорожье, изменят график движения.

Об этом сообщают на сайте «Приднепровской железной дороге».

Изменения в расписании движения произошли из-за удлинения курсирования нескольких пригородных поездов.

Поэтому с 15 мая пассажиры будут ездить по следующему графику:

пригородный поезд № 6124/6123 назначается в сообщении Днепр-Главный – Запорожье-2 . Отправление из ст. Днепр-Главный в 15:43; ст. Нижнеднепровск – 15:53-15:54; пл. 196-й км – 15:57–15:58; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк С – 16:02-16:03: ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Е – 16:05-16:06; пл. Ксенивка – 16:09-16:10; ст. Игрень – 16:12–16:13; пл. 212-й км – 16:20–16:21; ст. Илларионово – 16:26-16:27; пл. 219-й км – 16:30–16:31; пл. 222-й км – 16:34–16:35; пл. 225-й км – 16:38–16:39; пл. Хорошево – 16:42-16:43; пл. 230-й км – 16:46–16:48; пл. 235-й км – 16:51–16:52; ст. Синельниково-2 — 16:55-16:56; ст. Синельниково-1 — 17:03-17:04; ст. Ивковка — 17:15-17:16; пл. 1045-й км – 17:21–17:22; пл. 1049-й км – 17:26–17:27; ст. Славгород-Южный – 17:33–17:34; пл. 1061-й км – 17:41–17:42; пл. 1063-й км – 17:45–17:46; ст. Новогупаловка — 17:51-17:52; пл. 1074 км – 17:59-18:00; ст. Вольнянск – 18:08-18:09; ст. Янцево – 18:19-18:20; ст. Запорожье-Грузовое – 18:31-18:32; пл. Искра – 18:37-18:38; пл. Мотор – 18:42–18:43; ст. Запорожье-1 – 18:51–19:11; прибытие в ст. Запорожье-2 в 19:20;

назначается в сообщении . Отправление из ст. Днепр-Главный в 15:43; ст. Нижнеднепровск – 15:53-15:54; пл. 196-й км – 15:57–15:58; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк С – 16:02-16:03: ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Е – 16:05-16:06; пл. Ксенивка – 16:09-16:10; ст. Игрень – 16:12–16:13; пл. 212-й км – 16:20–16:21; ст. Илларионово – 16:26-16:27; пл. 219-й км – 16:30–16:31; пл. 222-й км – 16:34–16:35; пл. 225-й км – 16:38–16:39; пл. Хорошево – 16:42-16:43; пл. 230-й км – 16:46–16:48; пл. 235-й км – 16:51–16:52; ст. Синельниково-2 — 16:55-16:56; ст. Синельниково-1 — 17:03-17:04; ст. Ивковка — 17:15-17:16; пл. 1045-й км – 17:21–17:22; пл. 1049-й км – 17:26–17:27; ст. Славгород-Южный – 17:33–17:34; пл. 1061-й км – 17:41–17:42; пл. 1063-й км – 17:45–17:46; ст. Новогупаловка — 17:51-17:52; пл. 1074 км – 17:59-18:00; ст. Вольнянск – 18:08-18:09; ст. Янцево – 18:19-18:20; ст. Запорожье-Грузовое – 18:31-18:32; пл. Искра – 18:37-18:38; пл. Мотор – 18:42–18:43; ст. Запорожье-1 – 18:51–19:11; прибытие в ст. Запорожье-2 в 19:20; пригородный поезд № 6131/6132 назначается в сообщении Запорожье-2 – Днепр-Главный ; отправление из ст. Запорожье-2 в 17:02; ст. Запорожье-1 — 17:11-17:31, пл. Мотор – 17:38–17:39; пл. Искра – 17:41-17:42; ст. Запорожье-Грузовое – 17:48-17:49; ст. Янцево – 17:59-18:00; ст. Вольнянск – 18:07-18:08; пл. 1074 км – 18:15-18:16; ст. Новогупаловка – 18:23-18:24; пл. 1063-й км – 18:28–18:29; ст. Славгород-Южный – 18:38–18:39; пл. 1049-й км – 18:44–18:45; пл. 1045 км – 18:49-18:50; ст. Ивковка — 18:55-18:56; ст. Синельниково-1 — 19:06-19:09; ст. Синельниково-2 — 19:16-19:17; пл. 235-й км – 19:20–19:21; пл. 230-й км – 19:24–19:25; пл. Хорошево – 19:28-19:29; пл. 225-й км – 19:32–19:33; пл. 222-й км – 19:36–19:37; ст. Илларионово – 19:44-19:45; пл. 212-й км – 19:49–19:50; ст. Игрень – 19:59–20:00; пл. Ксеневка – 20:02-20:04; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Е,Г – 20:08-20:10; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Л, С – 20:12-20:13; пл. 196-й км – 20:16–20:17; ст. Нижнеднепровск – 20:19-20:20; прибытие в ст. Днепр-Главный в 20:33. Читайте также:

назначается в сообщении ; отправление из ст. Запорожье-2 в 17:02; ст. Запорожье-1 — 17:11-17:31, пл. Мотор – 17:38–17:39; пл. Искра – 17:41-17:42; ст. Запорожье-Грузовое – 17:48-17:49; ст. Янцево – 17:59-18:00; ст. Вольнянск – 18:07-18:08; пл. 1074 км – 18:15-18:16; ст. Новогупаловка – 18:23-18:24; пл. 1063-й км – 18:28–18:29; ст. Славгород-Южный – 18:38–18:39; пл. 1049-й км – 18:44–18:45; пл. 1045 км – 18:49-18:50; ст. Ивковка — 18:55-18:56; ст. Синельниково-1 — 19:06-19:09; ст. Синельниково-2 — 19:16-19:17; пл. 235-й км – 19:20–19:21; пл. 230-й км – 19:24–19:25; пл. Хорошево – 19:28-19:29; пл. 225-й км – 19:32–19:33; пл. 222-й км – 19:36–19:37; ст. Илларионово – 19:44-19:45; пл. 212-й км – 19:49–19:50; ст. Игрень – 19:59–20:00; пл. Ксеневка – 20:02-20:04; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Е,Г – 20:08-20:10; ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Л, С – 20:12-20:13; пл. 196-й км – 20:16–20:17; ст. Нижнеднепровск – 20:19-20:20; прибытие в ст. Днепр-Главный в 20:33. В пригороде Днепра пятеро детей ночью заблудились на острове

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