Поезд из польского Перемышля, который курсирует через Днепр, задерживается: все из-за следственных действий

Сегодня, 5 июля, поезда “Укрзалізниці” перемышльского направления задерживаются.

Все из-за травмирования человека на пути в Перемышле и длительных следственных действий польской полиции. Правоохранители закончили их в 8:00, после этого поезда продолжили курсирование.

Так, поезд 32/31 Перемышль-Запорожье, проходящий через Днепр, задерживается на 4 часа 24 минуты.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Также задерживают и другие поезда:

716/715 Перемышль — Киев +5:52;

54/53 Перемышль — Киев +5:40;

36/35 Перемышль — Одесса +5:40;

37/38 Ужгород — Одесса +3:41;

705/706 Киев — Перемышль +1:39.

Компания просит прощения за неудобства, график догоняют, насколько это возможно.

Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продолжения поездки с учетом опоздания, – говорится в сообщении “Укрзалізниці”.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня трамваи №9 временно приостановили движение.

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