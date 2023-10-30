Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчину

Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчину

Сегодня 11:15
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчину

В Никополе правоохранители разыскивают 39-летнего Андрея Поклада.

Известно, что утром 29 октября в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что 26 октября ее сожитель поехал на работу и до настоящего времени домой не вернулся.

Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 190 см, глаза голубые, волосы русые короткие с залысинами.

Был одет в черные спортивные штаны, серую кофту, черную куртку, черные ботинки спортивного фасона. При себе у него был рюкзак черного цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.

Важна любая информация!

Читайте также:

Новости Днепра про Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчинуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 15:52
В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
Новости Днепра
Сегодня 14:51
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.…

На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли
Новости Днепра
Сегодня 13:58
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Пора вспомнить о COVID-19!

В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто
Новости Днепра
Сегодня 10:29
В Кривом Роге мужчина во время застолья ударил ножом отчима, а затем пытался сбежать на авто

В Кривом Роге 25-летний мужчина напал с ножом на отчима…

Последние новости

В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции
В Днепре на территории 55-й школы нашли 13 упаковок с патронами: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Сегодня 15:52
6
просмотров
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию
Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию

Жителя Кривого Рога будут судить за то, что он пытался пересечь границу с Румынией с фальшивым пенсионным.

Сегодня 15:44
3
просмотров
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)
В Днепре несколько десятков коз захватили АЗС (ВИДЕО)

В Днепре козы оккупировали АЗС.

Сегодня 14:52
5
просмотров
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество
В Днепре ограбили дом прокурора: вынесли золотые украшения, 200 тыс. грн и другое имущество

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины.

Сегодня 14:51
6
просмотров
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде
Житель Днепра пришел за покупками в АТБ со свастикой на одежде

В супермаркете Днепра заметили мужчину, который носил фашистскую свастику на рукаве.

Сегодня 14:25
2
просмотров
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли
На Днепропетровщине заболеваемость коронавирусом выросла на 93,5%, два человека умерли

Пора вспомнить о COVID-19!

Сегодня 13:58
6
просмотров
В Днепре внезапно скончался известный адвокат
В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

Сегодня 13:37
7
просмотров
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов
В Днепре появилась первая улица с частными домами без заборов

В Днепре показали улицу без заборов.

Сегодня 13:04
4
просмотров
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн
Отопительный сезон еще не начался, а жители Днепра уже задолжали 1,2 млрд грн

Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.

Сегодня 12:57
8
просмотров
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)
Как раньше выглядело место на Подстанции, где сегодня находится ресторан МакДональдс (ФОТО)

Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать  в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…

Сегодня 12:24
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх