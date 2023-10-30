Поехал на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчину

В Никополе правоохранители разыскивают 39-летнего Андрея Поклада.
Известно, что утром 29 октября в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что 26 октября ее сожитель поехал на работу и до настоящего времени домой не вернулся.
Об этом рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 190 см, глаза голубые, волосы русые короткие с залысинами.
Был одет в черные спортивные штаны, серую кофту, черную куртку, черные ботинки спортивного фасона. При себе у него был рюкзак черного цвета.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.
Важна любая информация!
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