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  • Поджигателям, пытавшимся совершить диверсию на железной дороге Днепропетровщины, грозит пожизненное

Поджигателям, пытавшимся совершить диверсию на железной дороге Днепропетровщины, грозит пожизненное

Сегодня 21:53
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Диверсантов, совершавших поджог на железной дороге, будут судить.

Новости Днепра про Поджигателям, пытавшимся совершить диверсию на железной дороге Днепропетровщины, грозит пожизненное

С февраля 2023 года Укрзализныця зафиксировала более 90 попыток поджогов, сообщили в Приднепровской железной дороге.

В частности, в Днепре, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками дистанции сигнализации и связи Нижнеднепровск-Узел задержали двух 21-летних молодых людей, пытавшихся поджечь релейный шкаф.

Железнодорожных поджигателей также ловили в Харьковской, Черкасской областях, Киеве, Одессе и Николаеве.

Все подозреваемые в диверсиях, сотрудничающих с врагом, будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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