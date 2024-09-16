Поджигателям, пытавшимся совершить диверсию на железной дороге Днепропетровщины, грозит пожизненное

С февраля 2023 года Укрзализныця зафиксировала более 90 попыток поджогов, сообщили в Приднепровской железной дороге.
В частности, в Днепре, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками дистанции сигнализации и связи Нижнеднепровск-Узел задержали двух 21-летних молодых людей, пытавшихся поджечь релейный шкаф.
Железнодорожных поджигателей также ловили в Харьковской, Черкасской областях, Киеве, Одессе и Николаеве.
Все подозреваемые в диверсиях, сотрудничающих с врагом, будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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