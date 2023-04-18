Подводный Рио: в Днепре затопило один из клубов на набережной

В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.

Из-за этого от подтоплений страдают разные населенные пункты области, в том числе и Днепр.

Так, в городе вчера затопило Мануйловский пляж, косу на Победе и даже подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной.

Сегодня вода добралась до пляжа на Монастырском острове и жилого массива Красный Камень. А также к клубу «Рио», что на Сичеславской Набережной.

Видео подтопления показали в сети.

На нем видно, что часть заведения, в том числе залы, затопило. Днепряне в комментариях окрестили клуб «подводный Рио».

Напомним, ранее мы писали, что к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя.

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