Подводный Рио: в Днепре затопило один из клубов на набережной

Из-за этого от подтоплений страдают разные населенные пункты области, в том числе и Днепр.
Так, в городе вчера затопило Мануйловский пляж, косу на Победе и даже подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной.
Сегодня вода добралась до пляжа на Монастырском острове и жилого массива Красный Камень. А также к клубу «Рио», что на Сичеславской Набережной.
Видео подтопления показали в сети.
На нем видно, что часть заведения, в том числе залы, затопило. Днепряне в комментариях окрестили клуб «подводный Рио».
Напомним, ранее мы писали, что к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя.
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