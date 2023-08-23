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  • Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Сегодня 11:40
просмотров

В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.

Новости Днепра про Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Во время обысков полицейские обнаружили в квартире криворожанина около 200 патронов, корпуса гранат и три взрывателя.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

С какой целью мужчина хранил дома опасные предметы – неизвестно.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. По результатам экспертизы злоумышленнику сообщат о подозрении.

Продолжается расследование.

Новости Днепра про Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Новости Днепра про Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату.

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Новости Днепра про Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрывателиУкраїнська Новости Днепра про Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрывателиРусский

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