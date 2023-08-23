Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

Во время обысков полицейские обнаружили в квартире криворожанина около 200 патронов, корпуса гранат и три взрывателя.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
С какой целью мужчина хранил дома опасные предметы – неизвестно.
Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. По результатам экспертизы злоумышленнику сообщат о подозрении.
Продолжается расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина в подъезде прятал пистолет и гранату.
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