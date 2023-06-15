Подрыв Каховской ГЭС: на Днепропетровщине открыли пункты с быстрыми тестами на холеру

Об этом идет речь в заявлении Министерства здравоохранения Украины.

Инфекционные хабы развернули в больницах на территории Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей. В них будут принимать пациентов с острыми кишечными и другими инфекционными болезнями.

«В определенных медучреждениях уже развернули дополнительные кровати для пациентов», — заявили в Минздраве.

Сейчас все хабы получили препараты, которые необходимы для быстрой диагностики и лечения холеры.

На сегодня, по данным министерства, эпидемиологическая ситуация на пострадавших территориях прогнозируемая и управляемая. На территории областей, подвергшихся подтоплению, усилен эпидемиологический надзор. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов вдоль русла и морского побережья.

По итогам проведенных исследований, вода, которая централизованно подается или подвозится населению, а также бутилированная вода, соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления.

В Минздраве объяснили, что при необходимости, если в Херсонской области не будет хватать медиков определенной специализации, будут привлекаться специалисты из других областей.