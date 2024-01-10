Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грн

В воскресенье вечером, 7 января, в Каменском 27-летний мужчина украл у 16-летнего парня 13 тысяч гривен.
Как выяснили правоохранители, подросток возвращался домой с подработки. На улице его встретил незнакомец, он стал угрожать, а затем завел парня в подъезд и отобрал деньги. После этого злоумышленник сбежал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители оперативно задержали вора. Отмечается, что у него уже была судимость.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Продолжается следствие.
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