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  • Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грн

Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грн

Сегодня 10:00
просмотров

Злоумышленника задержали.

Новости Днепра про Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грн

В воскресенье вечером, 7 января, в Каменском 27-летний мужчина украл у 16-летнего парня 13 тысяч гривен.

Как выяснили правоохранители, подросток возвращался домой с подработки. На улице его встретил незнакомец, он стал угрожать, а затем завел парня в подъезд и отобрал деньги. После этого злоумышленник сбежал.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители оперативно задержали вора. Отмечается, что у него уже была судимость.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Продолжается следствие.

Новости Днепра про Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грн

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Новости Днепра про Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про Подросток возвращался с подработки: на Днепропетровщине мужчина украл у 16-летнего парня 13 тыс. грнРусский

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