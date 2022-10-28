Подросток украл у отца погибшего солдата почти полтора миллиона гривен

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
16-летний парень помогал мужчине по хозяйству и знал, что он получил выплату за смерть сына. Воспользовавшись телефоном мужчины, несовершеннолетний преступник перевел 1 миллион 300 тысяч гривен на свой банковский счет и счет своего брата.
58-летний мужчина заметил пропажу денег со счета не сразу. На эти деньги парень успел купить себе машину, бытовую технику и другие вещи, но всю сумму не потратил.
Правоохранители наложили арест на счета подростка, а также изъяли у него вещи, который тот купил за украденные деньги. Парню грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
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