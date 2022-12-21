Подросток на Днепропетровщире избил отца своей девушки

В поселке Божедаровка Днепропетровской области 17-летний парень тяжело избил отца своей девушки, который был недоволен их отношениями.

Инцидент произошел 20 декабря. 41-летний мужчина пришел домой к бойфренду своей несовершеннолетней дочери и устроил ссору касательно их отношений. Ссора быстро переросла в драку. Парень несколько раз нанес удары мужчине по лицу.

Потерпевший попал в больницу имени Мечникова в Днепре в крайне тяжелом неконтактном состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: