Подросток на Днепропетровщире избил отца своей девушки

Инцидент произошел 20 декабря. 41-летний мужчина пришел домой к бойфренду своей несовершеннолетней дочери и устроил ссору касательно их отношений. Ссора быстро переросла в драку. Парень несколько раз нанес удары мужчине по лицу.
Потерпевший попал в больницу имени Мечникова в Днепре в крайне тяжелом неконтактном состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому.
Правоохранители квалифицировали событие по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).
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