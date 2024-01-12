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  • Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

Сегодня 20:02
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В Зеленодольске на Днепропетровщине задержали подростков, до смерти избивших своего товарища.

Новости Днепра про Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

Конфликт между знакомыми перерос в драку. В результате которой 18-летний парень скончался.

Преступление произошло 10 января в одной из квартир в Зеленодольске Криворожского района. Между ребятами возникла словесная ссора, в результате которой подозреваемые нанесли телесные повреждения руками и ногами знакомому. Затем завладели его мобильным телефоном и скрылись с места происшествия.

От полученных травм потерпевший скончался.

Правоохранители задержали 16-ти и 17-ти летних нападающих в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователями по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой преступникам сообщено о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Днепра про Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого Рога

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Новости Днепра про Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого РогаУкраїнська Новости Днепра про Подростков, забивших своего товарища до смерти, задержала полиция Кривого РогаРусский

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