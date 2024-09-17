Подозревают в хищении денег на ремонте дорог: экс-главе ДнепроОВА избрали меру пресечения

Валентину Резниченку избрали меру пресечения в виде залога 30 млн грн.

Бывшего главу ДнепрОВА Валентина Резниченко подозревают в нанесении 286 млн грн убытков на ремонте дорог на Днепропетровщине в 2022 году. Вчера, 16 сентября, суд избрал ему меру пресечения — залог в 30 млн грн.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия коррупции.

«Следственный судья Высшего антикорсуда Леся Федорак избрала меру пресечения бывшему председателю Днепропетровской областной администрации Валентину Резниченко: залог в 30 млн грн. В случае внесения залога, он будет вынужден: сдать паспорт, не отлучаться за пределы населенного пункта, в котором проживает, появляться по вызову детектива, прокурора или суда, добавлять об изменении места жительства или работы и носить электронный браслет, не общаться с Голиком и другими фигурантами”, – говорится в сообщении.

Напомним, бывшему главе Днепропетровской ОВА (ОГА) сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 364 (служебное злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия).Его еще трех экс-чиновников Днепропетровской ОВА и руководителя субъекта хозяйственной деятельности подозревают в дорожной коррупции.

Схему на 286 миллионов гривен разоблачило Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщили в пресс-службе НАБУ. Речь идет о ремонте дорог в Днепропетровской области в 2022 году, когда победителем тендеров была фирма, якобы связанная с Резниченко.

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