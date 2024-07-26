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  • Подозреваемый в убийстве Фарион юноша из Днепра оставил письмо родителям на случай неудачи

Подозреваемый в убийстве Фарион юноша из Днепра оставил письмо родителям на случай неудачи

Сегодня 12:18
просмотров

Подозреваемый оставил письмо, которое должно было отправиться, если что-то "пошло не так".

Новости Днепра про Подозреваемый в убийстве Фарион юноша из Днепра оставил письмо родителям на случай неудачи

В пятницу, 26 июля, прошел брифинг министра МВД Украины о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, где рассказали подробно о ходе расследования, деталях убийства, а также показали кадры задержания подозреваемого в Днепре.

На обнародованных снимках, найденных в его смартфоне, было прощальное письмо, инструкции КГБ и ЦРУ + скрины поисковой истории, из которой понятно, что юноша много гуглил, когда будут те или иные заседания облсовета, а также имена украинских политиков.

По информации главы МВД Игоря Клименко, письмо парень подготовил на случай неудачи, если что-то «пойдет не так».

Текст письма зацензурили, чтобы не навредить следствию, но, по словам правоохранителей, родители юноши ничего не знали о намерениях своего сына. Клименко отметил, что матери парень сказал о поездке в другой город, но это был не Львов. Переживал также за отца, который является военнослужащим и находится на службе.

В письме подозреваемый отметил, что скрывал от родителей эту информацию не из-за того, что им не доверяет, а «для их безопасности». Также известно, что мать задержанного работает в одном из учебных заведений Днепра.

Новости Днепра про Подозреваемый в убийстве Фарион юноша из Днепра оставил письмо родителям на случай неудачи

Напомним, свидетели убийства Фарион рассказали, похож ли задержанный в Днепре подозреваемый на настоящего убийцу.

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