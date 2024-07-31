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Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причина

Сегодня 15:27
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18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, предоставили охрану.

Новости Днепра про Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причина

Охрану подозреваемому предоставили из-за угроз в суде, которые высказала дочь Фарион София Семчишин. Она пожелала ему «сдохнуть в тюрьме» и добавила, что сделает все для этого.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Игорь Сулима в интервью Украинским новостям.

Он также добавил, что за такие угрозы может быть возбуждено уголовное дело.

«Извините, но за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я истребую ее», — сказал он.

Игорь Сулима отметил, что не исключает возможность виновности подозреваемого, но сомневается, пока не будут предоставлены безоговорочные доказательства.

Вскоре стало известно, что адвокат подал апелляцию по поводу избранной меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион. Об этом сообщает «Суспільне».

Напомним, ранее мы писали, что мать подозреваемого в убийстве Фарион жителя Днепра рассказала детали о задержании сына.

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Новости Днепра про Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причинаУкраїнська Новости Днепра про Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причинаРусский

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