Подозрение и арест Игоря Коломойского: в соцсетях уже клепают мемы

Оглашение подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому стало горячей медийной темой, а в соцсетях уже наделали мемы об этом. Собрали для вас некоторые из них.

2 сентября СБУ посетила Игоря Коломойского, чтобы вручить ему подозрение по нескольким статьям. В частности, бизнесмена, тесно связанного с Днепром, подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

По данным правоохранителей, за семь лет с 2013 по 2020, Коломойский легализовал полмиллиарда гривен незаконно полученных денег. По мнению прокуроров, он использовал инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

Вчера состоялся суд, где одиозному бизнесмену избирали меру пресечения. Шевченковский районный суд Киева хочет посадить Коломойского под стражу на два месяца с альтернативой в виде залога в 509 миллионов гривен. Интересно, что эта сумма почти равна той, которую подозреваемый «отмыл» за семь лет.

Адвокаты Коломойского сообщили, что отказываются вносить залог и будут подавать апелляцию на решение суда. Что будет дальше, мы обязательно вам сообщим. А пока мемы, ведь сеть бурно отреагировала на арест известного бизнесмена.

В последние дни было много резонансных дел, волновавших сообщество. Это история фитнес-тренера из Полтавы, задержанного за буллинг военных и днепровского копа, застрелившего нарушителя. Однако все эти новости отошли на задний план, когда стало известно об аресте Коломойского.

Поиронизировали и над тем, что задержание Коломойского ИПСО-шники могут извратить, чтобы манипулировать на теме мобилизации и ВКЛ. К примеру, ранее по сети гулял фейк о том, что полицейский в Днепре застрелил мужчину во время вручения повестки. Именно такой нарратив запустила российская пропаганда, использовав историю с днепровскими копнами в свою пользу.

Много шуток о стиле Коломойского. На заседание он пришел в олимпийке ФК «Днепр» и с барсеткой, что повеселило украинцев, которые начали об этом делать мемы. К примеру, младший за бизнесмена охранник называет ее чемоданчиком.

Стиль Коломойского назвали old money по-украински. Иностранцы так называют эстетику одежды людей, которые родились богатыми, так что им не нужно показывать всему миру, что они при деньгах. Они предпочитают минимализм, базовые цвета, сдержанность, деловой и дипломатический вид. А в украинских реалиях стиль old money — это как раз «барсеточка» и спортивный костюм, напоминающий по 90-е или «нулевые».

Иронизировали также над тем, как Офис Генпрокурора сообщил об оглашении подозрения. По правилам, правоохранительные структуры не могут показывать лицо подозреваемого, поэтому его блюрят. Но случае Коломойского это сделали настолько очевидно, что все знали о ком идет речь. Однако пользователи шутливо терялись в догадках, кто же на самом деле этот известный бизнесмен.

Згадали і крилату фразу Коломойського про каву.

Кофє будєш піть? — ще у 2015 році Коломойський поставив це питання Мустафі Наєму під час конфлікту під “Укрнафтою”.

А эту фотографию от СБУ в сети подписали так: «Когда почтальонша принесла пенсию».

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