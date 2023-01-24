Подозрение от СБУ получил командир авиаполка РФ, который приказал ударить по дому в Днепре

Командир авиаполка, предписывавший бомбить многоэтажку в Днепре, заочно получил подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Олег Тимошин причастен к серии ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Он командует 52-м авиаполком дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

По приказу Тимошина россияне убили 88 человек и ранили 240 гражданских. Последнее военное преступление командира – удар по жилому дому в Днепре. Он же причастен к удару по ТЦ в Кременчуге и Одессе, а также по многоэтажному дому и базе отдыха в Одесской области.

Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Тимошину о подозрении по чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

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