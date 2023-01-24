Подозрение от СБУ получил командир авиаполка РФ, который приказал ударить по дому в Днепре

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Олег Тимошин причастен к серии ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Он командует 52-м авиаполком дальней авиации воздушно-космических сил РФ.
По приказу Тимошина россияне убили 88 человек и ранили 240 гражданских. Последнее военное преступление командира – удар по жилому дому в Днепре. Он же причастен к удару по ТЦ в Кременчуге и Одессе, а также по многоэтажному дому и базе отдыха в Одесской области.
Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Тимошину о подозрении по чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не…
В Днепре школьник все свои карманные деньги потратил на генератор…
В Днепре вандалы осквернили монумент в честь основания исторической местности…
Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя…
Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины был принят ряд кадровых решений.
В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не смог ее завести.
Сегодня, 24 января, в Кривом Роге на улице Каткова произошла ужасная трагедия.
В Никополе скорую вызвали по поводу взрыва, которого не было.
Сегодня, 24 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.
В Днепре школьник все свои карманные деньги потратил на генератор для военных
Вчера, 23 января, в 22:41 на линию «101» сообщили, что на улице Украинская поселка Знаменовка Новомосковского района горит одноэтажный жилой дом.
В Днепре вандалы осквернили монумент в честь основания исторической местности Днепра.
В популярном курортном поселке Кирилловка замерзло Азовское море. С начала полномасштабного вторжения поселок находится под контролем оккупантов, поэтому вестей оттуда очень мало. Но местные жители все-таки нашли возможность и выложили несколько снимков белоснежной стихии в соцсетях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!