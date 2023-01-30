Подорвался террорист-смертник: в результате взрыва в мечети Пакистана погибли 17 человек

Как сообщает местный канал Dawn News, инцидент произошел 30 января в городе Пешавар. Там во время обеденной молитвы в мечети раздался взрыв. Предварительно известно, что погибли 17 человек, а пострадали 90 человек.
По словам силовиков, в момент нападения в мечети находилось большое количество людей. Вероятно, теракт был совершен смертником, сидевшим во время молитвы в первом ряду. Из-за мощного взрыва часть стены мечети обрушилась и завалила находившихся внутри людей.
Правоохранители перекрыли территорию вокруг мечети и выясняют обстоятельства произошедшего.
Число погибших может возрасти. 10 человек госпитализированы в больницу в критическом состоянии.
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Яна Юхименко
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