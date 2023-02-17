Подоляк спрогнозировал, что может готовить РФ для Украины на 24 февраля

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал «24 каналу».
По его словам, к 24 февраля россияне готовят новую массовую атаку с воздуха. Сейчас они накапливают объем ракет, обычно используемый при больших обстрелах.
Они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще есть «порох в пороховницах», — отметил Подоляк.
Кроме этого, могут активизироваться боевые действия по всем направлениям.
В своем твиттере Подоляк также отметил, что перед годовщиной большого вторжения пройдут новые заседания в РФ. 21 февраля Путин выступит перед федеральным собранием. Он снова объяснит, почему они уничтожают другую страну. А 22 февраля соберется российский парламент, чтобы зафиксировать свое законное право на оккупированные регионы Украины.
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