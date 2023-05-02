Подобно Каспийскому: на Днепропетровщине нашли следы древнего моря

На Верходнепровщине нашли следы древнего озера-моря.

Об этом рассказал днепровский геолог и доцент химического факультета ДНУ Владимир Манюк.

По словам ученого, на Днепропетровщине, а именно в Щуровской балке на Верходной, нашли следы древнего озера-моря.

Щуровская балка – довольно уникальное место, где можно увидеть невероятные пейзажи. Место богато интересными образцами растительного мира и редкими изюминками геологического строения. Именно их недавно отправились изучать днепровские геологи.

Специалист утверждает, что здесь можно найти гигантские глыбы, образовавшиеся из песка, которого омывало большое озеро, периодически связанное с открытым морем.

Небольшими, очень давними карьерами на правом склоне балки, раскрыты пески Новопетровской свиты миоценового отдела неогеновой системы (23,8 млн. лет). Пески откладывались в больших озерах-морях типа Каспийского моря и периодически имели связь с открытым морем. Со временем, в уже сложившихся толщах песков возникли условия, благоприятные для литификации богатых кремнезем осадков и в отдельных участках распространения этих песков образовались богатые железом, в разной степени уплотненные (местами к кварцитовидным песчаникам и кварцитам) красные, охристо-бурые красные песчаники в виде линз и гигантских глыб, пишет исследователь.

Геолог заметил, что подобные гигантские глыбы можно встретить вблизи Таромского, в долине реки Самоткань, а первые упоминания о них встречаются в трудах выдающегося исследователя геологии Домгера.

Для справки: Каспийским морем называют огромное озеро, омывающее территории РФ, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Хотя водоем не впадает в океан и бессточен, но его классифицируют, как полноценное море.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре расчищается Монастырский остров.

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