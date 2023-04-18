Поднимается черный столб дыма: в Днепре пылает свалка (ВИДЕО)

Как сообщают очевидцы, столб черного дыма виден на Диевке, вблизи свалки. Фото и видеодоказательства публикуют в телеграмм-каналах.
Отмечается, что спасатели уже на месте и тушат возгорание. Ждем официальную информацию от ГСЧС о масштабах пожара.
Предварительно, без пострадавших, но рядом с эпицентром пожара стоит невыносимая вонь от горящего мусора.
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