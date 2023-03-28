Подъехал к подъезду, где играли дети: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика

На Днепропетровщине осудили мужчину, который развращал мальчика.

Преступление произошло еще в сентябре 2022 года.

По данным следствия, житель Днепровского района подъехал к 5-летнему мальчику, который играл на площадке возле своего дома. Мужчина пообещал ребенку, что угостит его сладостями и забрал к себе в машину. Он вывез малыша в заброшенное здание, где совершал развратные действия.

Насильника задержали. На суде свою вину он не признал, но прокурорам удалось доказать, что подозреваемый действительно развращал малолетнего мальчика.

Теперь мужчина проведет за решеткой 8 лет. Данные о насильнике будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.