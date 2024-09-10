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Подделывал чеки об оплате: житель Днепропетровщины обманул несколько онлайн-магазинов

Сегодня 20:38
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Житель Желтых Вод подделывал чеки на оплату и наживался на онлайн-магазинах.

Новости Днепра про Подделывал чеки об оплате: житель Днепропетровщины обманул несколько онлайн-магазинов

В Желтых Водах разоблачили 24-летнего мошенника, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейскими было установлено, что мужчина посылал продавцам поддельные чеки об оплате, а на следующий день отменял заказ. Таким образом, злоумышленник обманул продавцов из разных областей Украины.

Чтобы получить максимальную выгоду, мошенник выбирал полную форму оплаты на банковский счет. Получал реквизиты продавца и посылал ему поддельные с помощью графического редактора квитанции об оплате. На следующий день он придумывал, что якобы не может забрать посылку и просил вернуть его собственные средства. К сожалению, некоторые доверчивые продавцы без проверки оплаты товара возвращали деньги из собственного кармана.

Мошеннику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мошенник присваивал средства, которые собирали на нужды ВСУ и лечение больных.

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Новости Днепра про Подделывал чеки об оплате: житель Днепропетровщины обманул несколько онлайн-магазиновУкраїнська Новости Днепра про Подделывал чеки об оплате: житель Днепропетровщины обманул несколько онлайн-магазиновРусский

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