Подделывал чеки об оплате: житель Днепропетровщины обманул несколько онлайн-магазинов

В Желтых Водах разоблачили 24-летнего мошенника, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Полицейскими было установлено, что мужчина посылал продавцам поддельные чеки об оплате, а на следующий день отменял заказ. Таким образом, злоумышленник обманул продавцов из разных областей Украины.
Чтобы получить максимальную выгоду, мошенник выбирал полную форму оплаты на банковский счет. Получал реквизиты продавца и посылал ему поддельные с помощью графического редактора квитанции об оплате. На следующий день он придумывал, что якобы не может забрать посылку и просил вернуть его собственные средства. К сожалению, некоторые доверчивые продавцы без проверки оплаты товара возвращали деньги из собственного кармана.
Мошеннику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мошенник присваивал средства, которые собирали на нужды ВСУ и лечение больных.
Читайте также:
Автор:
В Укрэнерго снова известили хорошую новость.
На Днепропетровщине началась осенняя иммунизация диких животных.
На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.
11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.
В приложение "Дия" добавили еще три документа.
В Укрэнерго снова известили хорошую новость.
На Днепропетровщине началась осенняя иммунизация диких животных.
На Александра Поля ликвидировали возгорание автомобиля.
11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.
В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.
В Подгородном на мать несовершеннолетнего водителя скутера составили протокол.
Погиб пиротехник во время выполнения разминирования.
Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника"…
В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!