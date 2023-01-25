Подделал права и катался по Днепру во время комендантского часа: в городе задержали водителя

В Днепре на проспекте Яворницкого задержали водителя Nissan с поддельными правами.

Этой ночью во время комендантского часа на проспекте Яворницкого остановили автомобиль Nissan для проверки. Водитель предоставил документы, на которых были видны следы подделки: голограммы и микропечать, которая не соответствовала требованиям, а также неравномерность распределения красителя.

Патрульные проверили серию и номер удостоверения и оказалось, что документ по данным базы МВД принадлежит другому человеку. Водитель рассказал, что лишился водительского удостоверения из-за нарушения правил дорожного движения, и решил приобрести подделку. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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