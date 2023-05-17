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  • Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

Сегодня 19:15
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В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными правами.

Новости Днепра про Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

Об этом сообщает Патрульная полиция в Днепропетровской области.

Полицейские остановили автомобиль, имея информацию, что его водитель ездит без соответствующих документов, и попросили предоставить их для проверки.

Мужчина передал стражам порядка водительское удостоверение. Инспекторы обнаружили на нем следы подделки. Проверив документ по базе МВД, выяснили, что по нему зарегистрировано другое лицо.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для последующего выяснения обстоятельств. Водителя патрульные вынесли постановление по ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

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Новости Днепра про Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителяУкраїнська Новости Днепра про Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителяРусский

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