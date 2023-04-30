Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя

Сегодня 18:20
просмотров

Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты атаковали город ночью, но на этом не остановились. Под вечер воскресенья, 30 апреля, они снова ударили из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя

Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк в 17:17 в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока о разрушениях неизвестно, но продолжается обследование территорий и фиксация всех преступлений российской армии.

«30 апреля, воскресенье заканчивается. Под вечер российские войска снова совершили обстрел Никополя. Обследование продолжается. Информация будет предоставлена позже», — обратился к горожанам глава.

В сообщении указаны номера колл-центра, куда можно обратиться в случае необходимости:

0566696061 (с 7:00 до 19:00)
0684952584 (с 7:00 до 19:00)
0800504105 — круглосуточно

Читайте также:

Новости Днепра про Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел НикополяУкраїнська Новости Днепра про Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел НикополяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины
    Новости Днепра
    Сегодня 17:54
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

    В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки…

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:02
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого…

    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 15:37
    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра

    28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир…

    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака
    Новости Днепра
    Сегодня 15:11
    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной…

    Последние новости

    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

    В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки Волчья заметили тело. На место вызвали спасателей, которые достали труп из водоема.

    Сегодня 17:54
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Skoda в нетрезвом состоянии наехал на велосипедиста. Пострадавший в результате полученных травм погиб на месте.

    Сегодня 16:02
    просмотров
    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра
    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра

    28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир Кулиш. Он был участником народного ансамбля танца "Радость", однако после полномасштабного вторжения оккупантов сменил сцену на окопы.

    Сегодня 15:37
    просмотров
    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака
    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор частного дома. Под растением чуть не погиб пес хозяев жилья.

    Сегодня 15:11
    просмотров
    Жителей Днепропетровщины предупредили о новых подтоплениях: уровень воды в Днепре снова поднимается
    Жителей Днепропетровщины предупредили о новых подтоплениях: уровень воды в Днепре снова поднимается

    Уровень воды в реке Днепр снова поднимается. В Днепропетровской области до 1 мая объявлен второй уровень опасности - оранжевый.

    Сегодня 13:29
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами
    На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами

    В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской области патрульные остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Его водительские права вызвали подозрение у правоохранителей.

    Сегодня 13:03
    просмотров
    В Днепре трамвай №19 переехал мужчину: пострадавший остался без ног
    В Днепре трамвай №19 переехал мужчину: пострадавший остался без ног

    В субботу, 29 апреля, на улице Ударников в Днепре произошла ужасная авария. Там трамвай №19 наехал на мужчину, в результате чего тот остался без нижних конечностей.

    Сегодня 12:33
    просмотров
    В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известно
    В Днепре на 10 дней перекроют улицу Луговскую: что известно

    В Днепре планируют с 8-го по 18 мая перекрыть улицу Луговскую. На 10 дней там запретят движение транспорта.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)
    В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на улице Лермонтова произошло смертельное ДТП. Там автомобиль Toyota Camry наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

    Сегодня 10:47
    просмотров
    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)
    На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

    Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в Криворожском районе произошел крупный пожар. Пламя охватило летнюю кухню на территории частного домовладения.

    Сегодня 10:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх