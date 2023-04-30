Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя

Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты атаковали город ночью, но на этом не остановились. Под вечер воскресенья, 30 апреля, они снова ударили из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк в 17:17 в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока о разрушениях неизвестно, но продолжается обследование территорий и фиксация всех преступлений российской армии.

«30 апреля, воскресенье заканчивается. Под вечер российские войска снова совершили обстрел Никополя. Обследование продолжается. Информация будет предоставлена позже», — обратился к горожанам глава.

В сообщении указаны номера колл-центра, куда можно обратиться в случае необходимости:

0566696061 (с 7:00 до 19:00)

0684952584 (с 7:00 до 19:00)

0800504105 — круглосуточно

Читайте также:

Українська Русский

Автор: