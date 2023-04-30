Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя

Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк в 17:17 в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пока о разрушениях неизвестно, но продолжается обследование территорий и фиксация всех преступлений российской армии.
«30 апреля, воскресенье заканчивается. Под вечер российские войска снова совершили обстрел Никополя. Обследование продолжается. Информация будет предоставлена позже», — обратился к горожанам глава.
В сообщении указаны номера колл-центра, куда можно обратиться в случае необходимости:
0566696061 (с 7:00 до 19:00)
0684952584 (с 7:00 до 19:00)
0800504105 — круглосуточно
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