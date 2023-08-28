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  • Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию

Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию

Сегодня 07:46
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Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию

Под утро враг атаковал Кривой Рог ракетами. Для этого россияне использовали тактическую авиацию с южного направления.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В результате этой атаки разрушены два дачных дома. Еще 5 – повреждены. Загорелось хозяйственное сооружение.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район с тяжелой артиллерии. Под вечер ударил по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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