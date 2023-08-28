Под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: применили тактическую авиацию

Под утро враг атаковал Кривой Рог ракетами. Для этого россияне использовали тактическую авиацию с южного направления.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В результате этой атаки разрушены два дачных дома. Еще 5 – повреждены. Загорелось хозяйственное сооружение.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия атаки уточняются.
Кроме того, агрессор дважды обстрелял Никопольский район с тяжелой артиллерии. Под вечер ударил по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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