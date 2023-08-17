Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами: комментарий ОВА

Сегодня рано утром на Днепропетровщине были слышны взрывы.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, россияне ударили ракетами по Новомосковскому району.

В результате атаки без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили.

Другие последствия атаки уточняются.

К счастью, местные жители не пострадали.

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