Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кринічанської територіальної громади.
Об этом сообщают на Facebook-странице Криничанской территориальной громады.
В громаде сообщили, что Андрей Шевченко служил в Вооруженных силах Украины, занимаясь работой водителя-стрелка Государственной специальной службы транспорта в составе одного из подразделений.
Прощание с Андреем Шевченко пройдет в Каменском 12 января. Его хотят провести в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.
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