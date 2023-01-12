Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко

Возле населенного пункта Майорск в боях с оккупантами погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Андрей Шевченко 1977 года рождения.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кринічанської територіальної громади.

Об этом сообщают на Facebook-странице Криничанской территориальной громады.

В громаде сообщили, что Андрей Шевченко служил в Вооруженных силах Украины, занимаясь работой водителя-стрелка Государственной специальной службы транспорта в составе одного из подразделений.

Прощание с Андреем Шевченко пройдет в Каменском 12 января. Его хотят провести в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.

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