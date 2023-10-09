Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

У юноши при себе была записка.

В Днепре произошел ужасный инцидент – 17-летний парень погиб под колесами поезда Днепр-Одесса. Произошло это между станциями Горяиново и Диёвка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это могло быть самоубийство. У юноши при себе была записка с информацией о нем и с контактами его близких.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 273 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ФОТО 18+!!!

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