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  • Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

Сегодня 11:39
просмотров

У юноши при себе была записка.

Новости Днепра про Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

В Днепре произошел ужасный инцидент – 17-летний парень погиб под колесами поезда Днепр-Одесса. Произошло это между станциями Горяиново и Диёвка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это могло быть самоубийство. У юноши при себе была записка с информацией о нем и с контактами его близких.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 273 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

Новости Днепра про Под колесами поезда Днепр-Одесса погиб 17-летний парень: комментарий полиции

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