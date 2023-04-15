Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО)

В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в Днепропетровской области произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл с автомобилем "ВАЗ".

По предварительной информации, водитель мотоцикла Kawasaki не убедился в безопасности маневра и въехал в легковушку. Об этом пишет «Днепр Оперативный«.

В результате столкновения серьезные травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла. Пострадавших на «скорой» госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства и детали аварии выясняют правоохранители.

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